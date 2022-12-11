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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Кабмин продлит в 2023 году спецвыплаты медработникам за выявление онкологии

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования на спецвыплаты медработникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов, сообщается в воскресенье на сайте правительства.

"В 2023 году медицинские работники продолжат получать специальные выплаты за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.

31 января 2021 года сообщалось, что Мишустиным было подписано распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей территориальным органам Фонда обязательного медицинского страхования на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов.

Михаил Мишустин ОМС
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