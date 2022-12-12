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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование
Фото: Александра Большакова/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Неисправный обогреватель мог спровоцировать пожар в строительном гипермаркете в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Среди основных версий - человеческий фактор и неисправность электрооборудования, включая неисправные приборы обогрева", - сказал собеседник агентства.

Пожар в строительном гипермаркете "СтройТракт" в Балашихе начался утром в понедельник.

Площадь пожара стремительно увеличивается. По данным подмосковного главка МЧС РФ, огнем охвачено уже 10 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших пока нет. Пожару присвоен четвертый из пяти рангов сложности.

Балашиха Подмосковье
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