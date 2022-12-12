Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Уголовное наказание могут ввести за двукратное за год нарушение порядка деятельности иноагента

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иностранного агента, предусматривают поправки, одобренные в понедельник на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно поправкам, предложенным депутатом Анатолием Выборным, будет изменено название самой статьи 330.1 в Уголовном кодексе, из которого исчезает слово "злостное" в отношении уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Также прописывается, что уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, два раза в течение года наказывается в том числе штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

То же касается и других нарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, совершенных два раза за год.

Среди них, в частности, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица.

За это также будет наступать указанное выше уголовное наказание.

Ещё одной поправкой предусматривается, что неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, наказывается, в частности, штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупный пожар в строительном гипермаркете в Балашихе локализован

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Два бизнесмена арестованы по делу обвиняемого в коррупции генерала ФТС

Один человек пострадал при пожаре в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Площадь пожара в строительном гипермаркете в Подмосковье выросла до 9 тыс. кв. метров

В подмосковной Балашихе загорелся строительный гипермаркет

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в РФ на 1,8 года с 2021 года

Что произошло за день: воскресенье, 11 декабря

Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, "зерновую сделку", Украину и Сирию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });