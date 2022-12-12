Уголовное наказание могут ввести за двукратное за год нарушение порядка деятельности иноагента

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное наказание в виде штрафов или лишения свободы будет применяться после двукратного в течение года административного нарушения порядка деятельности иностранного агента, предусматривают поправки, одобренные в понедельник на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно поправкам, предложенным депутатом Анатолием Выборным, будет изменено название самой статьи 330.1 в Уголовном кодексе, из которого исчезает слово "злостное" в отношении уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Также прописывается, что уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, два раза в течение года наказывается в том числе штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

То же касается и других нарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, совершенных два раза за год.

Среди них, в частности, неисполнение обязанности по сообщению о наличии статуса иноагента; производство материалов и их распространение агентом без указания на свой статус; нарушение порядка и сроков размещения в интернете для опубликования отчета о своей деятельности; неисполнение обязанности по учреждению российского юридического лица.

За это также будет наступать указанное выше уголовное наказание.

Ещё одной поправкой предусматривается, что неисполнение обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, наказывается, в частности, штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы либо лишением свободы на срок до пяти лет.