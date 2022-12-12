В Севастополе высокий уровень террористической опасности продлен до 27 декабря

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Севастополе "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный в конце июля, продлили до 18:00 27 декабря, сообщил сайт городской администрации. Его продлили на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе 31 июля после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота. С тех пор власти города периодически сообщают об атаках дронов.

"Желтый" - второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

В Севастополе также действует режим среднего уровня реагирования.