В Думу внесены поправки о механизмах обособления заблокированных активов ПИФов

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму ко второму чтению законопроекта подготовлены поправки, которые предусматривают механизмы обособления активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов), заблокированных из-за недружественных действий иностранных государств, международных организаций или иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением санкций.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с поправками, их подготовил Банк России совместно с представителями финансовой индустрии ради защиты прав и законных интересов российских инвесторов, права которых на принадлежащие им ценные бумаги и иные активы финансового рынка ограничены.

Поправки, в частности, обязывают управляющую компанию (УК) открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, у которой заблокировано не менее 10% стоимости чистых активов, принять решение либо о выделении активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ), либо об изменении типа заблокированного фонда на ЗПИФ.

Решение должно быть принято в срок, установленный решением совета директоров Банка России.

В случае если доля заблокированных активов оставляет менее 10% стоимости чистых активов заблокированного фонда, то УК предоставляется право в срок, установленный решением совета директоров Банка России, принять решение о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд.

После принятия УК решения о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд паи дополнительного фонда выдаются без подачи заявок на выдачу паев каждому владельцу паев заблокированного фонда, указанному в списке владельцев паев заблокированного фонда, в количестве, равном количеству принадлежащих этому владельцу паев заблокированного фонда на дату составления списка.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании иным лицам не допускается.

В оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании передаются только активы, выделяемые из заблокированного фонда.

Правила доверительного управления дополнительным фондом должны соответствовать требованиям, установленным решением совета директоров Банка России.

В случае принятия УК решения об изменении типа заблокированного фонда на ЗПИФ изменение типа фонда осуществляется внесением изменений и дополнений в правила доверительного управления (ДУ) заблокированным фондом, которые должны соответствовать требованиям, установленным решением совета директоров Банка России, и вступают в силу со дня раскрытия сообщения о регистрации этих изменений и дополнений на сайте УК, а если инвестиционные паи заблокированного фонда ограничены в обороте, то со дня представления изменений и дополнений, согласованных спецдепозитарием заблокированного фонда, в ЦБ.

Не допускается возобновление выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев заблокированного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, в случае формирования дополнительного фонда со дня направления на регистрацию в ЦБ правил ДУ дополнительным фондом и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда.

В случае изменения типа заблокированного фонда на ЗПИФ такие же ограничения на операции с паями действуют со дня направления на регистрацию в ЦБ изменений и дополнений в правила ДУ заблокированным фондом и до дня вступления в силу указанных изменений и дополнений.

Не допускается возобновление выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев заблокированного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в случае формирования дополнительного фонда - со дня направления на согласование в спецдепозитарий заблокированного фонда правил ДУ дополнительным фондом и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда, а в случае изменения типа заблокированного фонда на ЗПИФ - со дня направления на согласование в спецдепозитарий заблокированного фонда изменений и дополнений в правила ДУ заблокированным фондом и до дня вступления в силу указанных изменений и дополнений.

Инвестиционные паи заблокированного фонда и инвестиционные паи дополнительного фонда обращаются в порядке, установленном законом №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

Законопроект предусматривает, что УК заблокированного фонда должна совершать действия, направленные на выделение активов заблокированного фонда в дополнительный фонд, и действия, направленные на изменение типа заблокированного фонда на ЗПИФ, а лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, и депозитарии, являющиеся номинальными держателями инвестиционных паев заблокированного фонда, должны совершать действия, направленные на получение владельцами инвестиционных паев заблокированного фонда инвестиционных паев дополнительного фонда, в соответствии с требованиями, установленными решением совета директоров Банка России.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.