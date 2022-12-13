Около 150 домов в Петербурге остались без тепла из-за аварии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Авария на трубопроводе привела к отключению тепла и горячей воды почти в 150 домах на юго-востоке Петербурга, сообщает пресс-служба администрации Невского района в социальных сетях.

Отмечается, что отопление и горячее водоснабжение отключено в 143 зданиях Невского района. Среди них многоквартирные дома, школы, детские сады и учреждения здравоохранения

Местные жители в соцсетях сообщают об отсутствии тепла и горячей воды, в частности, на проспекте Солидарности. ООО "ЖКС №1 Невского района" сообщило об ограничении подачи тепла и горячей воды в домах на Товарищеском проспекте, проспектах Большевиков, Солидарности, на улицах Дыбенко, Подвойского и Коллонтай.

Как уточнили "Интерфаксу" в ГУП "ТЭК СПб", около 12:00 их акустический датчик зафиксировал подтопление совместной с АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" тепловой камеры из-за дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. После откачки воды из камеры выяснилось, что дефект возник на трубах "Теплосети".

В "Теплосети" сообщили агентству, что их специалисты ведут диагностику, по ее окончании станут понятны сроки ремонта, на время которого здания будут снабжать по резервной схеме. По данным компании, дома от отопления не отключали.