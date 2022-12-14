Два "стратега" Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации провели патрулирование над нейтральными водами Японского моря, продолжительность полета составила более семи часов, сообщили в Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - заявили в Минобороны России.

В Минобороны РФ отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказали в министерстве.