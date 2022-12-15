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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

Японские истребители вылетали для сопровождения российских бомбардировщиков

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Истребители Сил самообороны Японии поднимались в воздух для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95МС, сообщил в четверг японский Объединенный комитет начальников штабов.

По данным японских военных, два российских бомбардировщика ТУ-95МС и два истребителя в среду летели с материка на юг над Японским морем в направлении японского острова Хонсю.

Вблизи полуострова Ното префектуры Исикава (в центральной части острова Хонсю) российские самолеты развернулись и ушли на север.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские самолеты Ту-95МС, Су-30СМ и Су-35 провели семичасовое патрулирование над нейтральными водами Японского моря.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - заявляли в российском военном ведомстве.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сказали в министерстве.

Япония Россия
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