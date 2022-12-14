Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Земельные участки участникам специальной военной операции из Крыма будут выдаваться бесплатно на территории республики в соответствии с законом, который в среду приняли депутаты крымского Госсовета.

"Главой республики Крым был внесен законопроект, предусматривающий внеочередное бесплатное предоставление земельных участков ветеранам и инвалидам боевых действий, которые принимают активное участие в специальной военной операции (...) В случае гибели предоставление земельных участков будет осуществляться членам их семей", - сообщил перед обсуждением проекта закона председатель Госсовета Владимир Константинов.

Он уточнил, что возможность получения участка предоставляется участникам СВО, которые имели постоянную регистрацию на территории республики на 24 февраля 2022 года.

Учет таких лиц возлагается на органы местного самоуправления, а непосредственно выделение участков - на министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

Константинов добавил, что участки будут выделяться из земель государственной формы собственности.

После голосования за проект в первом чтении и доработки вопроса профильным комитетом Госсовета депутаты проголосовали за его принятие в окончательном варианте.

Ранее сообщалось, что закон позволит предоставлять бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а также садоводства для собственных нужд участникам специальной военной операции и членам семей погибших (умерших) участников СВО.

Специально для участников СВО, в отличие от других льготных категорий граждан, уже имеющих право на получение земли в Крыму, Госсовет утвердил отдельную статью в законе об особенностях предоставления участков, в которой исключил все критерии, ограничивающие такое право. В частности, не будет иметь значения срок службы, нуждаемость в земле, наличие в собственности другого участка или жилого помещения и ряд других.