Песков призвал не гадать "на кофейной гуще" по дате послания Федеральному собранию

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гаданиями на кофейной гуще публикацию в СМИ относительно сроков послания президента Федеральному собранию.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что послание может состояться в следующем году, а также о том, что оно может быть направлено президентом в письменном виде, Песков сказал: "В письменном виде его (послания) не бывает".

"Что касается сообщения, возможно ли послание в следующем году, - безусловно, возможно. Это такая достаточно очевидная истина", - подчеркнул Песков.

Он рекомендовал СМИ "прекратить гадания на кофейной гуще".

Ранее на этой неделе Песков заявил, что большой пресс-конференции президента до Нового года не будет.