Атомщик из Смоленска возглавил Энергодар

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Эдуард Сеновоз, который был гендиректором ООО "Смоленская АЭС-Сервис", назначен на должность главы администрации Энергодара Запорожской области.

"Опыт административной работы есть. Назначение, скорее, - неожиданность. Последнее место работы - сервисная компания Смоленской атомной станции, генеральный директор", - сообщил Сеновоз журналистам в среду.

По информации с официального сайта, ООО "Смоленская АЭС-Сервис" входит в контур госкорпорации "Росатом". Cеновоз возглавлял ее с 2016 года.

Первоочередной задачей новый глава администрации назвал обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, предприятий, далее - решение вопросов социальной защищенности жителей.

Ранее администрацией Энергодара руководил Александр Волга. О его отставке официально не сообщалось.

В Энергодаре находятся Запорожские АЭС и ТЭС - крупнейшие энергетические объекты. С середины лета город подвергается регулярным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны ВСУ.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. По последним данным, работают два из них, но только на подачу тепла для Энергодара. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября.

Объекты станции переведены в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").