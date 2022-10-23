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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Запорожские власти сообщили о новом обстреле Энергодара украинскими военными

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Украинские военные открыли артиллерийский огонь по городу Энергодар в Запорожской области, зафиксированы удары по гостинице и въезду в город, сообщил в воскресенье член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС. На данный момент зафиксировано три удара по гостинице и один по въезду в город", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Рогова, обстрел вёлся с противоположной стороны Днепра, по предварительной информации, из американских гаубиц M777.

Сообщений о пострадавших в настоящее время не поступало. Информация о разрушениях и причинённом ущербе уточняется.

Всего за сутки ВСУ нанесли по городу и его окрестностям свыше 40 ударов, уточнил Рогов.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе.

Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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