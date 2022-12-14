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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Дума в первом чтении приняла законопроект о запрете информации об изготовлении боеприпасов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении депутатский законопроект о запрете распространения информации о способах изготовления боеприпасов.

Законопроект № 254073-8 предлагает отнести к запрещенной информации сведения о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию и предусматривает блокировку интернет-ресурсов, содержащих такие данные. Его в палату внесли более 380 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Запрет не распространяется на художественные фильмы, уточнил первый зампредседателя думского комитета по информационной политике Сергей Боярский, отвечая на вопрос депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаила Делягина. Он напомнил, что речь идет о поправках законы об информации и о СМИ, которые не регулируют кино.

В соответствующих действующих законах предусмотрена административная ответственность за такие нарушения, к примеру, для юрлиц штраф составит до 1 млн рублей, объяснял ранее "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Госдума Сергей Боярский Вячеслав Володин Василий Пискарев
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