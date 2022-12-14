В Петербурге младшеклассников отправляют на досрочные каникулы из-за гриппа и ОРВИ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тыс. человек, в связи с этим для младшеклассников решили ввести досрочные каникулы, сообщает в социальной сети "ВКонтакте" вице-губернатор северной столицы Ирина Потехина.

"На дистанционный формат переведено 244 класса в 71 школе. И темпы заболеваемости продолжают расти... На долю детей в этом сезоне приходится и самое большое количество госпитализаций. Особую тревогу вызывает заболеваемость возрастной группы от 7 до 10 лет - в общем количестве болеющих детей их около 70%", - сообщает Потехина.

По ее словам, в связи с ухудшением эпидситуации приняты дополнительные меры. "До 20 декабря школьники с 1 по 4 класс завершат программу второй четверти. По желанию родители могут забрать их на ранние каникулы. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов семьи", - отметила вице-губернатор.

Она сообщила, что при этом вся начальная школа продолжит работать - но уже в режиме дополнительного образования. У родителей останется возможность приводить детей в классы в обычном режиме.

Новогодние мероприятия для младшей школы отменять не планируется.

Школьники с 5 по 11 класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20% детей, то дети будут переведены на удаленный формат на неделю.

"Детские сады будут работать как обычно. Но должны обеспечить строгий входной контроль - как для малышей, так и для сотрудников, чтобы не приносить инфекцию в коллектив", - сообщила Потехина.

Ранее во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России почти 1,5 млн человек болеют гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями, почти половина из них - дети школьного и дошкольного возраста.