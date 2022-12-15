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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

В России гриппом и ОРВИ преимущественно болеют дети

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Среди заболевших гриппом и ОРВИ в России преобладают дети, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Увеличение (по росту заболеваемости гриппом и ОРВИ) идет значимое. Преимущественно болеют дети. Преимущественно, потому что у нас 50 на 50 сегодня из количества заболевших, а количество детей в стране все-таки меньше, чем количество взрослых. Поэтому интенсивные показатели среди детей, максимальные сегодня", - сказала Попова на III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

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Она также отметила, что недельный рост показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ в России составляет 30%-35%.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что почти 1,5 млн человек болеют в России гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями, почти половина из них - дети школьного и дошкольного возраста.

"Из числа заболевших высокий процент детей школьного возраста от семи до 14 лет - это 23% и дети дошкольного возраста - это чуть более 18%", - заявлял Мурашко.

Роспотребнадзор грипп Анна Попова
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