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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Пожар на промышленной площадке нефтехимической компании в Ангарске локализован

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пожар на промышленной площадке в Ангарске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

"В ликвидации открытого горения задействованы системы пожаротушения. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники. Инцидент на работу инфраструктуры не повлиял, угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку после пожара на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Иркутской области поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 6 утра четверга. На место выехал прокурор Иркутской области, его заместитель и прокурор Ангарска.

Ранее иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил о возгорании на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) на площади около 2,5 тыс. кв. метров. По его информации, два человека пострадали.

Иркутская область Ангарск
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