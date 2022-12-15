Песков назвал антироссийской истерией решение Варшавы признать РФ спонсором терроризма

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают продолжением антироссийской истерии решение польского сейма признать РФ спонсором терроризма.

На просьбу журналистов прокомментировать решение польских парламентариев пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика, так к этому и относимся".

Комментируя другое решение сейма Польши о возложении ответственности на Россию за авиакатастрофу польского "борта номер один" под Смоленском в 2010 году, представитель Кремля сказал: "Польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются признавать трагические реалии происшествия".