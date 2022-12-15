На развитие Мурманского транспортного узла выделят 37,7 млрд рублей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило для комплексного развития Мурманского транспортного узла (МТУ) 37,7 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, накануне на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова по МТУ "шло обсуждение, что со дня на день будет заключен контракт на завершение строительства железнодорожной инфраструктуры для порта "Лавна".

"Правительство РФ выделяет 37,7 млрд рублей для комплексного развития МТУ, и первые транши пойдут уже в этом году, чтобы работа могла начаться в ближайшее время", - сказал Чибис.

Глава региона добавил, что также Мурманская область получила бюджетную субсидию в размере 4,2 млрд рублей на энергоснабжение западного берега Кольского залива.

Ранее, 16 ноября, Чибис на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления" сообщил, что возобновление строительства ж/д инфраструктуры для "Лавны" ожидается в первой половине 2023 года.

"Сейчас на выходе из экспертизы проектная документация по допроектированию, перепроектированию мостового перехода через реку Тулома. Рассчитываем, что в начале следующего года (. . .) работа по достройке железнодорожного пути пойдет", - говорил Чибис.

В конце 2020 года ФКУ "Ространсмодернизация" расторгло контакт с ООО "Стройгазконсалтинг" на строительство подходных путей и железнодорожного моста к порту "Лавна".

В марте 2022 года во время посещения стройплощадки порта Чибис сообщал, что возобновление строительства железнодорожной инфраструктуры для порта "Лавна" ожидается в 2022 году.

В июне 2022 года пресс-служба первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам совещания, посвященного развитию МТУ, сообщила, что "запуск рабочего движения в направлении угольного терминала запланирован в декабре 2023 года, ввод объекта в эксплуатацию – в декабре 2024 года".

Объем капитальных вложений в создание комплекса перегрузки угля "Лавна" и создание ж/д линии от станции Лавна до терминала в феврале 2022 года был увеличен и составлял 38,2 млрд рублей. Объем перевозок планируется в 18 млн тонн в год. Концессионное соглашение на финансирование и создание объектов инфраструктуры для комплекса действует до 2043 года.

В сентябре 2021 года в материалах правительства Мурманской области сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство терминала "Лавна" составляет более 89 млрд рублей: 63,3 млрд рублей капитальных затрат на строительство, 15,2 млрд рублей на покупку оборудования и другие расходы.

Позднее источник "Интерфакса" в областном правительстве пояснял, что 89 млрд рублей – "это сумма, которая получается с учетом обслуживания заемных средств в рамках реализации проекта".

По данным ЕГРЮЛ на 15 декабря, мажоритарным собственником ООО "Морской торговый порт "Лавна" (оператор проекта строительства порта) с долей 60% является АО "Центр развития портовой инфраструктуры". АО "ХК "СДС-Уголь", АО "РЖД-Инфраструктурные проекты" и ГТЛК (концессионер проекта) владеют 25%, 10% и 5% соответственно.

Мурманский транспортный узел (МТУ) – крупнейший у северных берегов РФ, а Мурманский порт – самый северный из незамерзающих российских портов. В проект комплексного развития МТУ входит создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство ветки Выходной-Лавна, а также реконструкция угольного и строительство контейнерного терминалов на восточном берегу Кольского залива. Проект развития МТУ реализуется в рамках государственно-частного партнерства.