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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В Калининградской области начались учения с участием более 1,5 тыс. военных

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 10 боевых кораблей, а также авиацию задействуют в командно-штабном учении, стартовавшем в Калининградской области, сообщает в пятницу пресс-служба Балтийского флота.

"В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач", - информирует пресс-служба БФ.

В ходе учения корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника.

"В рамках учения военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами выполнят свой спектр задач по предназначению - защите кораблей и подводных лодок Балтийского флота, пункта базирования от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника, а расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" уничтожат морские цели на побережье Калининградской области", - отметили в пресс-службе.

Также корабельным группам предстоит отработать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя, заявили в БФ.

Калининградская область Балтийский флот
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