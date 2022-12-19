Россельхознадзор с 19 декабря запрещает ввоз агропродукции из Боснии и Герцеговины

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 19 декабря запрещает ввоз подкарантинной продукции из Боснии и Герцеговины, сообщила служба.

Запрет распространяется и на продукцию этой страны, которая ввозится по фитосанитарным сертификатам других государств.

Это решение принято в связи с выявлением во ввезенных грушах крайне опасного карантинного для России и стран-членов Евразийского экономического союза объекта - коричнево-мраморного клопа.

Коричнево-мраморный клоп - опасный вредитель, угрожающий различным видам сельскохозяйственной продукции (повреждает более 100 видов растений), который может привести к снижению урожайности до 80% ценных сельскохозяйственных культур, в том числе зерновых и плодовых, поясняет служба.

Ущерб сельскому хозяйству России в зоне потенциальной вредоносности коричнево-мраморного клопа может составить до 2 млрд рублей в год.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, в этом году (по данным на 11 декабря) из Боснии и Герцеговины в РФ было ввезено 5,1 тыс. тонн продукции растениеводства против 6 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В основном это груши и яблоки.