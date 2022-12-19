Законопроект об ужесточении выдачи микрокредитов 20 декабря будет рассмотрен во II чтении

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку согласился снизить с 30% до 15% максимально допустимое значение фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок не превышающий 15 дней.

Это следует из подготовленного депутатами ко второму чтению законопроекта № 22118-8, который также ужесточает условия работы микрофинансовых организаций с гражданами. Документ в ноябре 2021 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов, в марте он был принят в первом чтении.

Законопроект устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости кредита (ПСК) ставкой 292% годовых (сейчас действует 365%). Одновременно законопроект снижает со 150% до 130% максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года.

При подготовке документа ко второму чтению, бывший банкир, депутат Владимир Сенин говорил, что комитет направил в Банк России дополнительные предложения по поводу регулирования рынка. Среди них было снижение ежедневной ставки по краткосрочным займам для МФО на еще более низкий уровень - с 1% до 0,5%, но ЦБ это предложение не поддержал.

"Если мы сокращаем до 0,8%, мы предполагаем, что это может затронуть 3 млн человек. В том случае, если мы сократим до 0,5% в день, мы предполагаем, что это может затронуть 5 млн человек. И мы фактически будем с вами выталкивать эти 5 млн человек в "черную зону". Никуда ростовщики и кредиторы не денутся", - пояснял позицию ЦБ Илья Кочетков, руководитель департамента микрофинансового рынка.

Снижение с 30% до 15% максимально допустимого значения фиксированных сумм платежей для части кредитов ЦБ поддержал. "Было предложение о снижении максимально допустимого значения фиксированных сумм платежей по договорам потребительского кредита, заключенным на срок, не превышающий 15 дней. Нами предлагалось уменьшить сумму с 30% до 15% от суммы потребительского кредита. ЦБ заявляет о готовности поддержать данное предложение", - сказал Сенин.

В итоге норма о сокращении максимально допустимого значения сумм платежей для краткосрочных кредитов с 30% до 15% вошла в итоговый текст законопроекта.

Не вошла в него обсуждавшая в начале февраля на комитете Госдумы по финансовому рынку идея о введении банковского кредита для уязвимых категорий заемщиков.