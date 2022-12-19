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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

В России за сутки COVID-19 заболели более 6,3 тыс. человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 6,3 тысячи случаев, скончались 50 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлен 6 341 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 573 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 26,7%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 222 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 881.

За минувшие сутки скончались 50 человек, накануне сообщалось о 51 умершем.

"Выздоровели за сутки 5 564 человека, или на 12,2% меньше в сравнении с 18 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 российских субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 722 415 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 050 умерших и 21 115 232 выздоровевших.

коронавирус Россия
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