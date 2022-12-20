В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 5,9 тысячи случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 5 994 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 564 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 172,9%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 573 случаях госпитализации за сутки.

При этом по сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 6 341 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 347.

За минувшие сутки скончались 57 человек, накануне сообщалось о 50 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 109 человек, или на 45,7% больше в сравнении с 19 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 65 субъектах РФ, снижение - в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 российских субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 728 409 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 107 умерших и 21 123 341 выздоровевший.