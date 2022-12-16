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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в понедельник из-за ремонта

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет остановлено в понедельник, 19 декабря, на пять часов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 (мск) будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту. С 13:00 до 18:00 движение транспорта будет полностью остановлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минтранса.

Министерство просит водителей заранее планировать свои поездки с учетом этой информации.

Мост уже закрывали на 12 часов 8, 12, 16 и 19 ноября. В эти дни строители надвинули четыре новых пролета правой автомобильной части Крымского моста.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Сейчас идет демонтаж поврежденных пролетов на левой части, на эксплуатационной базе ФКУ "УпрДор "Тамань" уже ведется укрупнительная сборка новых пролетов, сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сказал, что ремонт левой части моста будет проведен по аналогии с правой.

Крымский мост Минтранс РФ
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