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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы возобновлена во вторник после остановки из-за ухудшения погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 6:00 20 декабря 2022 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Керченская переправа приостановила работу в понедельник из-за неблагоприятных погодных условий.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Керченская переправа
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