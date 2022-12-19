Путин подписал закон о запрете предоставления иностранцам услуг суррогатного материнства

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Документ, опубликованный в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает, что суррогатной матерью может быть только гражданка РФ. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят гражданин РФ и иностранный гражданин, "в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", пояснил ранее соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что в настоящее время одним из наиболее важных факторов высокой степени латентности преступлений против детей в данной сфере является то, что дети, рожденные на территории России суррогатной матерью, не приобретают гражданство РФ, если оба лица, являющиеся генетическими родителями ребенка и записанные родителями в свидетельстве о рождении, не являются гражданами РФ.

Закон предлагает ввести обязательное получение указанными детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это касается случаев, когда потенциальные родители или одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Также предусматривается, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство РФ на день государственной регистрации рождения.

Указанные нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями в страны их проживания, а направлены лишь на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан РФ, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России, говорится в пояснительной записке.

Введение обязательного получения гражданства РФ этими детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей, считают авторы закона.

Вынужденная мера

По словам Пискарева, предлагаемый запрет - вынужденная мера. Она необходима, поскольку после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в РФ, российское государство не может защитить его права. Кроме того, в России не могут в полной мере проверить потенциальных родителей-иностранцев на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и "убедиться в их добрых намерениях".

"А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения инициативы отметил, что "лишь немногие страны разрешают суррогатное материнство на коммерческой основе с возможностью оказания этой услуги гражданам из других стран". "С каждым годом таких стран становится меньше, в Индии, Таиланде, которые ещё недавно были центрами международного суррогатного материнства, несколько лет назад установили запрет для иностранцев пользоваться такими услугами", - сказал он.

Инициаторами закона выступили вице-спикеры Госдумы от "Единой России" Петр Толстой и Анна Кузнецова, глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Пискарев, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.