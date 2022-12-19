Путин считает возможной подготовку экипажей белорусских самолетов, оборудованных под спецбоеприпасы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможной реализацию предложения главы Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке белорусских экипажей боевой авиации, которая переоборудована под возможное применение боеприпасов со специальной боевой частью.

"Считаю возможным продолжить и реализацию предложения президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", - заявил Путин после переговоров с Лукашенко.

"Подчеркну, что такая форма сотрудничества - не наше изобретение. Соединенные Штаты Америки проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО на протяжении десятилетий", - заявил Путин.

"Такие согласованные меры исключительно важны в связи с напряженной обстановкой на внешних границах Союзного государства", - сказал президент РФ.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку обороноспособности республики, и сообщил о том, что Белоруссия с помощью России готовит экипажи для управления самолетами, способными нести специальные боеприпасы.

"Вы затронули тему ... по подготовке и тренировке наших экипажей, способных нести специальные вооружения и специальные боеприпасы. Мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы", - сказал Лукашенко на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что эти действия не являются угрозой кому бы то ни было, но руководство Белоруссии "напрягают" действия западных государств по периметру границ Союзного государства. "Нам надо было обезопасить белорусское государство. Вы сделали решительный и очень важный шаг в поддержке Беларуси", - заявил Лукашенко.

25 июня Лукашенко попросил Путина помочь в переоборудовании белорусских военных самолетов, чтобы они могли нести ядерные боезаряды. Лукашенко на той встрече с Путиным сказал, что его очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды.

"Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки - вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды", - сказал тогда Лукашенко.

26 августа Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов под возможность несения ядерного оружия выполнено.