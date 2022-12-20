Главы новых регионов РФ награждены орденом "За заслуги перед Отечеством"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Главы новых российских регионов - Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей - удостоены высоких государственных наград России.

Церемонию награждения проводит в Кремле президент РФ Владимир Путин.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы ДНР Денис Пушилин награждены орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, а врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Участник специальной военной операции старший лейтенант Степан Белов стал Героем России, еще одна звезда Героя присвоена майору Константину Широкову.

Также орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден Владимир Поярков (митрополит Ювеналий).

Звания Герой труда России удостоен глава совета директоров АО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников. Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени получил капитан первого в мире ледокольного танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" ООО "СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)" Сергей Гень.