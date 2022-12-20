Путин во вторник вручит в Кремле высшие государственные награды

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград, сообщила пресс-служба Кремля.

"Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер", - говорится в сообщении.

Почетное звание "Героя России" присвоено старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.

Звание "Мать героиня" присвоено пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий Поярков, временно исполняющие обязанности главы Луганской народной республики и Донецкой народной республики Леонид Пасечник и Денис Пушилин.