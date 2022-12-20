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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен

Срок возобновления работы загоревшегося газопровода Уренгой-Помары-Ужгород пока неизвестен
Фото: ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Оценка срока возобновления прокачки по поврежденному газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород будет проведена после работы экстренных служб, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока на данный момент это (срок возобновления работы газопровода - ИФ) неизвестно", - сказал он.

Он отметил, что Уренгой-Помары-Ужгород - магистральный газопровод, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны, в газоснабжении жителей республики он не задействован.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу главы Чувашии, взрыв с последующим возгоранием во вторник произошёл на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород в процессе проведения работ эксплуатирующей организацией - Заволжским линейным производственным управлением магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород". В результате ЧП погибли три человека.

Чувашия
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