Факультет журналистики МГУ назвал имя стипендиата "Интерфакса-2023"

Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Победителем ежегодного творческого конкурса на получение стипендии Группы "Интерфакс" имени Бориса Грищенко стала студентка 4-го курса факультета журналистики Московского государственного университета Ломоносова (МГУ) Софья Шелудченко. Об этом было объявлено во вторник на "Дне практики" факультета.

Финалистами конкурса также стали Юлия Малева (2-й курс) и Яна Загоровская (3-й курс). Специальный "Приз редакционных симпатий" за уникальную стилистику текстов вручен Никите Куликову (4-й курс).

"В этом году нам было как никогда сложно выбрать стипендиата - заявленные на конкурс работы выполнены на высокопрофессиональном уровне. Наш конкурс - это оценка репортерской работы, без которой журналистики не существует", - отметил заместитель генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Юрий Погорелый, объявляя итоги конкурса.

"К выполнению редакционного задания на студенческой практике можно отнестись формально. Например, что-то попереводить или что-то написать, сделать только то, что тебе скажут. Но когда ты работаешь в хорошем СМИ, ты можешь взять и еще немножко позвонить, спросить, немножко уточнить и написать действительно интересный материал. Финалисты и призеры нашего конкурса это сделали", - подчеркнул Ю.Погорелый.

На стипендию "Интерфакса" в 2023 году претендовал 21 студент, в их числе: Диана Асадова (2-й курс, магистратура), Ирина Врублевская (2-й курс), Мария Денисенко (4-й курс), Ева Дольникова (3-й курс), Нина Дымченко (2-й курс), Яна Заговорская (3-й курс), Екатерина Калаева (2-й курс, магистратура), Никита Куликов (4-й курс), Индира Лебедева (2-й курс), Дарья Лунышева (2-й курс), Юлия Малева (2-й курс), Эмиль Мирсаев (1-й курс, магистратура), Анастасия Морозова (3-й курс), Яна Наконечная (2-й курс), Ярослава Плаксина (3-й курс), Ольга Скибина (4-й курс), Зульфия Хамитова (2-й курс, магистратура), Даниил Цепелев (2-й курс), Анастасия Швецова (4-й курс), Софья Шелудченко (4-й курс), Елизавета Шлыкова (3-й курс).

Стипендия учреждена Группой "Интерфакс" на факультете журналистики МГУ в 2004 году для поощрения молодых журналистов, которые решили начать профессиональную карьеру в сфере информационной журналистики. Она носит имя известного репортера "Интерфакса" Бориса Грищенко.

Стипендия "Интерфакса" является самостоятельной выплатой, не исключающей право студента на получение государственной стипендии, выплачивается в течение календарного года - с января по декабрь - в размере 30 000 рублей в месяц.

Конкурс на стипендию "Интерфакса" проводится ежегодно в начале учебного года. К участию допускаются студенты журфака МГУ очной формы обучения, каждый конкурсант должен предоставить на рассмотрение жюри не менее 20 опубликованных в СМИ авторских информационных заметок, подготовленных в период прохождения профессиональной практики. Решение о назначении стипендии принимается конкурсной комиссией из представителей МГУ и "Интерфакса".