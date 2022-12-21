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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Лукашенко скоро посетит российский Центр подготовки космонавтов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в скором времени посетит российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК), сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Будет, я думаю, в самом скором времени", - сказал он на встрече в среду с президентом России Владимиром Путиным, отвечая на соответствующий вопрос.

Путин, в свою очередь, говоря о сотрудничестве двух стран в космической отрасли, отметил необходимость совершенствования систем дистанционного зондирования Земли.

"С Белоруссией есть хорошие перспективы, у коллег есть хорошие наработки", - сказал он в связи с этим.

Во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко в Минске Путин сообщил, что белорусский руководитель посетит ЦПК перед неформальным саммитом СНГ, который состоится 26-27 декабря в Петербурге.

Александр Лукашенко ЦПК
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