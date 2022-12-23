Лукашенко 23 декабря приедет в Россию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 декабря поедет в Россию с рабочим визитом, сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

"В подмосковном Звездном городке Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Сейчас там проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси", - говорится в сообщении.

Лукашенко ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов и обсудит перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев анонсировал посещение президентом Звездного городка 21 декабря.

"Александр Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах", - отметил телеграм-канал.