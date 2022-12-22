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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

ГКРЧ обсудит выделение частот для дронов

Выделение конкретного диапазона пока не планируется

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры на ближайшем заседании обсудит вопрос определения частот для беспилотников, при этом выделение конкретного диапазона пока не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Там добавили, что на заседании будут обсуждать, на каких диапазонах могут работать беспилотники. По итогам заседания ГКРЧ планируется создать рабочую группу.

Минпромторг будет представлять интересы разработчиков воздушных судов, Росавиация - отвечать за законодательное регулирование использования радиочастот. Другие представители ГКРЧ в составе рабочей группы будут участвовать в вопросах выделения частот для БПЛА, уточнили в Минцифры.

"Известия" со ссылкой на источники сообщили, что в России для управления беспилотниками могут выделить специальные частоты в диапазоне 1,7-1,8 ГГц, используемые сейчас сетями LTE.

ГКРЧ Минцифры Росавиация Минпромторг
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