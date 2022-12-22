Российские военные продолжили наступление на донецком направлении

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Наступление российских войск на донецком направлении продолжается, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что на купянском направлении в результате нанесения поражения по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих и два автомобиля.

"На красно-лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Сергеевка Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 20-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сказал Конашенков.

На южно-донецком направлении, сообщил он, "ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь Донецкой народной республики".

"В районах населенных пунктов Сладкое Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил официальный представитель Минобороны России.