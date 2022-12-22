Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Линия фронта на Украине растянулась более чем на 800 км, основные усилия российских военных сосредоточены на взятии под контроль всей территории Донецкой народной республики (ДНР), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована", основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль территории ДНР, отметил он.

По его словам, продолжаются удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.

Хроника 24 февраля – 22 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов Генштаб РФ Украина ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Генштаб РФ заявил о поражении 1,3 тыс. критически важных объектов на Украине в ходе СВО

Правительство РФ получило право выдавать аналог лицензий OFAC

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ отказался восстановить деятельность сайта "Новой газеты"

Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });