Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что линия фронта на Украине растянулась на 815 км

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Линия фронта на Украине растянулась более чем на 800 км, основные усилия российских военных сосредоточены на взятии под контроль всей территории Донецкой народной республики (ДНР), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В настоящее время линия боевого соприкосновения растянулась на 815 км", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

"С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована", основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль территории ДНР, отметил он.

По его словам, продолжаются удары по критически важным объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины, местам складирования и хранения запасов горюче-смазочных материалов, ракет и боеприпасов, вооружения и военной техники, а также оперативным резервам в пунктах временной дислокации.