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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

На Сиверской ГЭС в Ленинградской области произошло подтопление

На станции поврежден щит водосброса

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Ленинградской области на Сиверской ГЭС произошло подтопление, на месте работают аварийные службы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального комитета по природным ресурсам.

"В связи с погодной обстановкой на объекте поврежден щит левого водосброса (...) Ущерба объектам инфраструктуры от подтопления на Сиверском гидроузле нет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, аварийно-ремонтные работы должны завершиться в течение суток. Мобилизована техника, аварийный запас материалов есть в наличии.

Информацию подтвердили в управлении МЧС по Ленинградской области. Там добавили, что угрозы жизнедеятельности населения нет.

Плотина Сиверской ГЭС расположена в центре поселка Сиверский, недалеко от железнодорожной станции. Станция мощностью в 175 кВт входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж. Она была введена в эксплуатацию в 1957 году, остановлена - в 1973 году. В настоящее время используется в качестве пешеходного моста.

Ленинградская область Гатчинский район Сиверская ГЭС МЧС Оредеж Сиверский
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