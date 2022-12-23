Работу Сиверской ГЭС восстановили после аварии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Гатчинском районе завершили восстановительные работы на Сиверской ГЭС после аварии и подтопления, сообщает телеграм-канал администрации Ленинградской области.

"Авария полностью устранена. Гидротехническое сооружение работает в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

По данным областного комитета по природным ресурсам, в ночь на 22 декабря на ГЭС в плохую погоду был поврежден щит левого водосброса, в результате в верхнем водохранилище понизился уровень воды.

"По состоянию на 10:00 23 декабря новые шандоры водосброса были установлены", - отметили в комитете. Аварию устранили примерно за сутки.

Чиновники заверили, что авария не угрожала населению и инфраструктуре.

Плотина Сиверской ГЭС расположена в центре поселка Сиверский, недалеко от железнодорожной станции. Станция мощностью в 175 кВт входит в каскад из шести ГЭС на реке Оредеж. Она была введена в эксплуатацию в 1957 году, остановлена - в 1973 году. В настоящее время используется в качестве пешеходного моста.