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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин заявил, что расследование терактов на "Северных потоках" не ведется

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракты на "Северных потоках" совершило то государство, которое заинтересовано в том, чтобы газ поставлялся в Европу только через Украину, но никто этого не расследует.

"Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом Европы было только через Украину? Тот и взорвал - никто не расследует", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

Он высказал при этом уверенность, что подрывы "Северных потоков" являются актом государственного терроризма.

Глава государства пояснил, почему считает подрывы подводных газопроводов именно актом государственного терроризма.

"Это акт международного, я бы сказал государственного терроризма, потому что индивидуальные, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств", - сказал Путин.

Он добавил при этом: "И как обычно говорят в таких случаях, смотри, кто заинтересован, кто заинтересован в том, чтобы только через Украину проходила подача российского газа на европейский рынок, кто заинтересован в том, чтобы Украина получала деньги". "Вот агрессор-агрессор, но денюжки-то получают от нас за транзит, мы же им платим", - отметил президент.

Владимир Путин Северный поток
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