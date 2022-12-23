В РФ за сутки COVID-19 заболели более 7,4 тыс. человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 7,4 тыс. случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 7 409 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 192 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 1 212 случаях госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах Российской Федерации. Снижение произошло в 32 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 7 451 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 42.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 57 человек, накануне сообщалось о 54 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 275 человек, или на 10,5% меньше в сравнении с 22 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 750 711 случав заражения коронавирусной инфекцией, 393 220 умерших и 21 149 218 выздоровевших.