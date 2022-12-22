Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

В России за сутки COVID-19 заразились более 7,4 тыс. человек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России превысил 7,4 тысячи человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлен 7 451 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 212 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 1 341 случае госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны, ситуация осталась без изменений в 16 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 442 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на девять.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 54 человека, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 243 человека, или на 10,6% больше в сравнении с 21 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 743 302 случая заражения коронавирусом, 393 220 умерших и 21 140 943 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

Газ в Европе подешевел на фоне оттепели, выработка ветрогенерации снизилась

Военная операция на Украине

Рогозин ждет операцию после ранения

Рогозин ждет операцию после ранения

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Что случилось этой ночью: четверг, 22 декабря

Военная операция на Украине

Помощник Рогозина заявил о его ранении в Донецке

Что произошло за день: среда, 21 декабря

Сенат США утвердил Линн Трейси в должности посла в России

Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-инспектора ГИБДД на 180 млн руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });