В России за сутки COVID-19 заразились более 7,4 тыс. человек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России превысил 7,4 тысячи человек, скончались 54 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлен 7 451 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 212 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 1 341 случае госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны, ситуация осталась без изменений в 16 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 442 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на девять.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 54 человека, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 9 243 человека, или на 10,6% больше в сравнении с 21 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 743 302 случая заражения коронавирусом, 393 220 умерших и 21 140 943 выздоровевших.