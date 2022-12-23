Суд отказался исключить писателя Глуховского из реестра СМИ-иноагентов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск внесенного в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Глуховского к министерству юстиции об отмене соответствующего решения ведомства, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Отказано в удовлетворении искового заявления", - заявили в суде.

Глуховский просил суд признать незаконным решение Минюста и исключить его из реестра.

Решение по иску было вынесено 22 декабря и в законную силу не вступило. По закону, у истца есть месяц на его обжалование.

Глуховский был внесен в реестр СМИ-иноагентов 7 октября 2022 года.

Весной нынешнего года Глуховский был объявлен в розыск и заочно арестован в России по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил РФ.

Глуховский - российский писатель-фантаст, журналист, телевизионный репортер, автор бестселлера "Метро-2033", переведенного на 37 языков мира. Он также является автором книг "Сумерки", "Метро 2034", "Сказки о Родине", "Будущее", "Futu.re", "Текст".