Открытое горение на месте пожара на территории института легких сплавов в Москве ликвидировано

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные смогли ликвидировать открытое горение на складе на территории Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.

"По уточненной информации площадь пожара составляет 100 кв. метров, в 22:43 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

В 22:50 пожарные локализовали возгорание на территории института легких сплавов, добавили в пресс-службе столичного главка МЧС.

ОАО "Всероссийский институт лёгких сплавов" - российское предприятие по разработке новых технологий и производству изделий из специальных сплавов.

Ранее пожар возник на территории института легких сплавов на улице Горбунова дом 2