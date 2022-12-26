Миллениалы стали лидерами по ипотечному спросу на ИЖС в 2022 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Миллениалы (люди 1977-1995 годов рождения) оформили 71% от общего числа ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство в 2022 году, подсчитали в банке "ДОМ.РФ".

На клиентов 1960-1976 годов рождения пришлось 23%. Заемщики от 1996 года рождения оформили 6%.

По сравнению с 2021 годом снизилось число клиентов, состоящих в браке, - с 82% до 78%. В 33% случаев частные дома в ипотеку покупали семьи с одним ребенком, в 25% - с двумя детьми. Еще 8% сделок оформили многодетные клиенты. Каждый третий на данный момент не имеет детей.

"Мы видим стабильно растущий спрос в сегменте ИЖС. После летнего сезонного подъема наблюдалось некоторое снижение в сентябре, но начиная с октября выдачи вернулись на траекторию роста. В среднем, ежемесячно количество оформляемых кредитов на индивидуальные дома увеличивается на 15%. Меняется и структура спроса - по сравнению с прошлым годом выросла доля более молодых заемщиков и клиентов, не состоящих в браке. Это означает, что многие обзаводятся домом на перспективу на стадии планирования семьи", - отметил зампредседателя правления банка "ДОМ.РФ" Алексей Косяков.

"ДОМ.РФ" в 2022 году выдал более 5 тысяч ипотечных кредитов на ИЖС на 24,5 млрд рублей. Выдача выросла в четыре раза за год. Банк занимает второе место на рынке кредитования частного домостроения. Всего с 2021 года выдано более 6,6 тыс. ипотек на сумму 30,3 млрд рублей.