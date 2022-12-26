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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Фигурант дела об убийстве вора в законе Алика Рыжего осужден на 16 лет

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии строгого режима фигуранта дела об убийстве Али Гейдарова, имеющего в преступном мире статус вора в законе, сообщила в понедельник столичная прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство известного в криминальных кругах Альберта Гейдарова", - сказали в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, организатор преступления узнал о скором освобождении из мест лишения свободы своего "конкурента" в криминальных кругах Гейдарова. Как отмечается, решение о его убийстве было принято из корыстных побуждений: организатор опасался, что уменьшится его финансовый доход. Он запланировал устранить "возможную угрозу со стороны освобождаемого на сферу своего негласного влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами, расположенными в Москве и Московской области".

Организатор привлек к совершению убийства ранее ему знакомых Султанова и еще одного мужчину.

"Султанов заранее арендовал квартиру в жилом комплексе на ул. Авиационной, где проживал Гейдаров, и приобрел по поддельному паспорту абонемент в фитнес-клуб, который он посещал, установил визуальное наблюдение, изучил его образ жизни. Днем 12 апреля 2021 года Султанов пришел в тренажерный зал спортивного клуба, подойдя к Гейдарову на близкое расстояние, он произвел не менее пяти прицельных выстрелов из пистолета Glock в область головы и шеи Гейдарова. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.

Султанов также признан виновным по части 2 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, с целью облегчить совершение другого преступления).

Султанов был арестован Хорошевским судом Москвы 15 апреля 2021 года. По информации из СМИ, Али Гейдаров (Алик Рыжий) входил в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). В 1990-х годах занимался кражами и разбоями в Архангельской области. В 2014 году был осужден на 7 лет за вымогательство.

Альберт Гейдаров Алик Рыжий Матлаб Султанов Аслан Усоян Дед Хасан
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