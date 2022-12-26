Что произошло за день: понедельник, 26 декабря

ЧП на аэродроме "Энгельс", аресту по делу о пожаре в Кемерове и новая должность Медведева

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о троих погибших на военном аэродроме "Энгельс". Отмечается, что ПВО сбили беспилотник на подлете к аэродрому, его обломки смертельно ранили трех военнослужащих.

- В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть. Банк России отмечает, что курс по-прежнему "колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года".

- ФСБ ликвидировала четверых украинских диверсантов на границе с Брянской областью. Также спецслужба сообщила, что была ликвидирована ячейка запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, действовавшая на Урале и в Северо-Кавказском федеральном округе.

- Руководитель Bellingcat (признано в РФ иноагентом) Христо Грозев объявлен в розыск в РФ. Гражданин Болгарии разыскивается на основании уголовного дела без указания статьи УК РФ. Также стало известно, что МВД объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова (признан иноагентом). По какой статье он разыскивается, не указано.

- Дмитрий Медведев назначен на должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии. В состав ВПК и ее коллегии также включен глава МЧС Александр Куренков.

- В Кемерове суд арестовал организатора сгоревшего дома престарелых. Также под стражу заключен пожарный инспектор.

- Замначальника управления цифровизации Росавиации арестован по обвинению в коррупции. В ведомстве заявили, что новый сотрудник "задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования".

- Раненому Рогозину провели операцию по извлечению осколка. Его помощник заявил, что операция прошла успешно, чиновник идет на поправку.