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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Правительство решило пока не вводить вмененное экологическое страхование

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство сочло нецелесообразным введение вмененного страхования ответственности за экологический вред для предприятий. Об этом говорится в письме вице-премьера Виктории Абрамченко президенту Владимиру Путину.

ЭкономикаИсточник сообщил, что ЦБ выступил за введение в РФ добровольного экологического страхованияЧитать подробнее

Письмо составлено в рамках отчетности об исполнении поручений главы государства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В документе изложены результаты отработки президентского поручения за декабрь 2020 года, которым правительству совместно с Банком России предписывалось обеспечить завершение формирования системы "зеленых" финансовых инструментов, а также "комплекса мер по развитию механизмов добровольного страхования рисков причинения вреда окружающей среде".

Текст письма "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе Абрамченко.

Вмененное страхование относится к добровольным видам. Оно предполагает обязанность для страхователей обеспечить гарантии своей ответственности, однако для страховщиков заключение таких договоров необязательно.

В письме говорится, что введение экологического страхования приведет к отвлечению средств предприятий промышленного производства из реального сектора экономики в сектор финансовых услуг.

"В текущих макроэкономических и геополитических условиях полагаем нецелесообразным создание и применение в настоящее время новых механизмов страхования, реализация которых может повлечь ухудшение финансово-экономического состояния промышленных предприятий в результате нецелевого расходования ими средств, связанного с финансовым обеспечением страхования рисков причинения вреда окружающей среде", - отмечается в документе.

Правительство предлагает снять с контроля президентское поручение от декабря 2020 года.

В письме также говорится, что в настоящее время федеральные органы исполнительной власти совместно с ЦБ и Всероссийским союзом страховщиков продолжают работу "по определению направлений развития экологического страхования и подходов к его регулированию".

В конце 2021 года Абрамченко поручила ведомствам проработать идею введения в стране системы обязательного экологического страхования. Это предложение не поддержало экспертное сообщество, ЦБ, а также Минэнерго.

Источник на страховом рынке сообщил "Интерфаксу", что договоры о добровольном страховании ответственности предприятий за экологический ущерб заключаются, но в единичных случаях. Они приходятся на нефтяной сектор и газовую промышленность.

По мнению эксперта, чтобы экологическое страхование в России заработало в полном масштабе "нужна нормативная база, экспертиза и методология оценки экологического ущерба". "Премии по таким договорам не относятся на себестоимость. Много вопросов не регламентировано. Например, штрафы со стороны государства не покрываются государством", - отметил источник.

Виктория Абрамченко Владимир Путин Правительство Банк России ВСС Минэнерго
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