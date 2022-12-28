Иностранец и несколько россиян задержаны за попытку контрабанды краснокнижных кречетов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники погранслужбы ФСБ не допустили вывоз из России в страну Ближнего Востока краснокнижных соколов-кречетов, в рамках дела о контрабанде арестован иностранец и несколько граждан РФ, сообщила спецслужба в среду.

"Пограничной службой ФСБ России пресечена попытка организации канала контрабандного перемещения в одну из стран Ближнего Востока соколов-кречетов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, "установлены жители Камчатского края, Алтайского края и Москвы, а также иностранный гражданин, причастные к совершению преступления".

Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ "Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что соколы-кречеты изъяты и после осмотра специалистами выпущены в естественную среду обитания.