Якутия столкнулась с трудностями в доставке грузов из-за загруженности ж/д

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "АК "Железные дороги Якутии" (ЖДЯ) предупредило грузополучателей Якутии о затруднениях с доставкой грузов в регион из-за загруженности инфраструктуры РЖД, говорится в сообщении на сайте ЖДЯ.

"В связи с возникновением логистических сложностей из-за увеличения объемов перевозок грузов по инфраструктуре РЖД, особенно на Восточном полигоне, затруднена доставка грузов в адрес грузополучателей Республики Саха (Якутия). По этой причине со стороны РЖД вводятся ограничения на согласование заявок на перевозку грузов", - предупредили ЖДЯ.

Уже имеются случаи отказа в согласовании заявок на перевозку грузов в Якутию. Не принимаются к перевозке уже погруженные вагоны, задерживается их продвижение к станциям выгрузки.

Начальник службы транспортного обслуживания и логистики ЖДЯ Александр Сафронов, слова которого приведены в сообщении, отметил, что возникшая ситуация "не лучшим образом сказывается на своевременной доставке жизнеобеспечивающих грузов в центральные и северные районы Якутии и нарушает ритмичность перевозки грузов по инфраструктуре ЖДЯ".

Как сообщалось, ЖДЯ в 2022 году перевезли 8,2 млн тонн грузов, что на 9% больше, чем в 2021 году. На 2023 год компания запланировала перевезти около 9 млн тонн, что на 9,8% больше, чем в текущем году.

АО "АК "Железные дороги Якутии" учреждено в 1995 году для управления и завершения строительства Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. По данным ЖДЯ, по состоянию на конец первого полугодия 2022 года основными акционерами являлось ОАО "РЖД" и Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений.