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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Глава Минцифры выступил против запрета на выезд за границу для IT-специалистов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры против жестких ограничений в отношении уехавших из России IT-специалистов, в том числе против ограничений на выезд, заявил глава министерства Максут Шадаев.

"Мы считаем, что здесь ограничений никаких не нужно. Более того, в этой ситуации они будут вредными. То есть, наоборот, мы хотим сказать, что, ребят, те, кто уехал, возвращайтесь и спокойно работайте или продолжайте работать, будучи там, на российские компании", - сказал Шадаев на вебинаре в среду.

"Много обсуждается, что надо, чтобы экономически это было не так интересно. Но при этом мы за то, чтобы жестких ограничений не вводить. И уж тем более не ограничивать выезд", - добавил глава Минцифры.

Ранее в СМИ появилась информация об инициативе одного из депутатов о запрете на выезд из РФ для IT-специалистов.

Минцифры
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